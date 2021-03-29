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К новой смотровой площадке на Сопке отремонтируют дорогу и оборудуют тротуары

Главная Общество
Красноярск
14:07 29 Марта 2021
площадка, благоустройство, дорога, руководитель, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
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Краевые власти обещают отремонтировать дорогу к новой смотровой площадке на Сопке, а также обустроить там тротуары. Это планы на ближайшие два года, сообщила радиостанции «Красноярск-Главный» руководитель агентства по туризму Юлия Верхушина. Кроме того, скоро подняться на сопку можно будет по канатной дороге.

«Мы поставили себе цель совместно с городской администрацией произвести капитальный ремонт дороги и обеспечить пешеходную доступность. Кроме того, добраться до смотровой площадки, когда не будет соревнований в кластере «Сопка», можно по канатной дороге. Таким образом, у нас будет три пути: прийти ногами с «Гремячей гривы», приехать на автомобиле и припарковаться и добраться по канатной дороге», - сообщила Юлия Верхушина.

Отметим, что смотровая на Николаевской сопке открылась несколько дней назад. В выходные туда массово поехали и пошли красноярцы. На подъеме образовались пробки. Красноярцы в соцсетях советуют приезжать на смотровую рано утром, тогда можно свободно припарковаться на стоянке. Там предусмотрено 60 мест для автомобилей.

Фото: Вадим Кофман/официальный портал Красноярского края

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