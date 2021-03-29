В Красноярске косят траву для предотвращения пожаров

Коммунальщики в Красноярске приступили к покосам сухой травы. Главная цель – предотвратить пожары, которые часто возникают из-за пала сухостоя.

В плане на уборку 57 участков в городе. Это площадки вдоль дорог, парки и скверы, а также открытые участки местности. Все территории, нуждающиеся в обработке, определены с учетом требований сотрудников МЧС.

«Покосам травы в Красноярске уделяют очень большое внимание. Сезон покоса начинается рано. Сначала выкашивают сухую траву для профилактики пожаров, а затем работа продолжается уже в рамках летнего содержания. Траву убирают не только ручными мотокосами, но и современными самоходными газонокосилками», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что первый пал сухой травы был зарегистрирован в Красноярске еще на прошлой неделе. В районе ул. Мичурина горела трава на площади 100 кв. м.

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