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«РЖД» предоставят именинникам скидку на поездах дальнего следования

Главная Общество
Красноярск
13:49 29 Марта 2021
акция, железные дороги, день, билеты, рождения
Автор: Sibnovosti.ru
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«РЖД» расширили действие тарифного плана «День рождения». По данным холдинга, это решение принято по просьбам пассажиров, а также для повышения доступности перевозок.

Специальная тарифная акция «В День рождения лучше поездом!» будет действовать с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года. Она распространяется на пассажиров всех поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Приобрести билеты по акции пока можно только в билетных кассах при предъявлении паспорта.

Как пояснили в «РЖД», в рамках акции пассажир может приобрести билеты с 10-процентной  скидкой в вагон любого типа («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) любого поезда, отправляющегося за неделю до или после его дня рождения, а также непосредственно в праздничную для него дату.

Кроме того, именинник получает возможность приобрести билеты со скидкой для трех своих попутчиков (правило действует при единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон).

Существует и ряд ограничений. Скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов/скидок. Например, при покупке билетов организованным группам, по детскому тарифу или при оформлении льготных проездных документов.

Впервые «РЖД» ввели тариф «День рождения» в 2015 году для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан».

Фото: КрасЖД

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