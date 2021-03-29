«РЖД» предоставят именинникам скидку на поездах дальнего следования

«РЖД» расширили действие тарифного плана «День рождения». По данным холдинга, это решение принято по просьбам пассажиров, а также для повышения доступности перевозок.

Специальная тарифная акция «В День рождения лучше поездом!» будет действовать с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года. Она распространяется на пассажиров всех поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Приобрести билеты по акции пока можно только в билетных кассах при предъявлении паспорта.

Как пояснили в «РЖД», в рамках акции пассажир может приобрести билеты с 10-процентной скидкой в вагон любого типа («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) любого поезда, отправляющегося за неделю до или после его дня рождения, а также непосредственно в праздничную для него дату.

Кроме того, именинник получает возможность приобрести билеты со скидкой для трех своих попутчиков (правило действует при единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон).

Существует и ряд ограничений. Скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов/скидок. Например, при покупке билетов организованным группам, по детскому тарифу или при оформлении льготных проездных документов.

Впервые «РЖД» ввели тариф «День рождения» в 2015 году для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан».

Фото: КрасЖД