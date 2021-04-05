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Рисовать для Disney или кодить для Google: где получить профессию, востребованную за рубежом?

Главная Общество
Красноярск
08:30 5 Апреля 2021
работа, образование, профессия, обучение, it-технология, компьютер
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В списке лучших работодателей мира (по версии Forbes) первые позиции занимают крупнейшие IT-компании. В топ-10 входят Alphabet (материнская компания Google), Microsoft, Apple, IBM, Cisco. Неудивительно, что люди по всему миру мечтают там работать: высокие зарплаты, удобные и креативные офисы или полноценная удалённая работа во время пандемии, забота о сотрудниках и зависть знакомых. Начать путь нужно с правильного образования.

Где учиться на IT-специалиста

Кто-то после школы поступил в «правильный» вуз. Но так везет не всем. Если захотелось кодить во взрослом возрасте, отучиться в университете можно, но долго. За пять лет мечта об IT-сфере может померкнуть.

Другой вариант — краткосрочные курсы. Но за 3–4 месяца можно поверхностно освоить одно-два направления, но нельзя получить серьезных навыков. Выпускники таких курсов могут выполнять самые простые задачи, им постоянно нужно повышать свой уровень и доучиваться.

Оптимальным вариантом станет фундаментальное специализированное образование. За относительно короткое время можно получить полноценные основные навыки программирования или дизайна без ненужной философии или истории. Именно такое образование в Новосибирске предлагает компьютерная академия «ШАГ». Академия — крупный международный учебный центр дополнительного IT-образования, существует с 1999 года. Сегодня компании вроде Microsoft, Google и Apple не требуют от сотрудников диплом о высшем образовании, гораздо важнее практические навыки.

Рисовать для Disney или кодить для Google: где получить профессию, востребованную за рубежом?

Чему учат?

В мае в Академии начнется обучение для взрослых по направлению «Разработка программного обеспечения», в сентябре планируется старт занятий на курсе «Компьютерная графика и дизайн». Обучение основательное, но короче университетских программ. Подготовка по каждой программе длится 2,5 года.

Рисовать для Disney или кодить для Google: где получить профессию, востребованную за рубежом?

Что ещё?

Если у поступающего уже есть хороший навык владения ПК, то он может попробовать свои силы: пройти вступительное тестирование и поступить на более короткие узкоспециализированные курсы по популярным IT-направлениям, о которых можно подробнее узнать в академии:

  • WEB-разработка;
  • интернет-маркетинг;
  • разработка на Python

 

Рисовать для Disney или кодить для Google: где получить профессию, востребованную за рубежом?

Как проходит обучение

Минимум 80% обучения — это практика. И все преподаватели в академии — практики и профессионалы из IT-индустрии, которые передают опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. Студенты отрабатывают полученные знания во время подготовки проектов, курсовых, дипломных работ, формируя навыки, необходимые для дальнейшего трудоустройства и работы. Также у студентов появляется портфолио. Расписание занятий построено таким образом, что даже самые занятые люди смогут выбрать удобный вариант.

 

Рисовать для Disney или кодить для Google: где получить профессию, востребованную за рубежом?

Что ждет после обучения

Каждый успешный студент академии получает диплом международного образца. Выпускники работают в крупнейших мировых компаниях — Microsoft, HP, Dell, IBM, Amazon, Google, Disney и многих других.

Как поступить в академию

В академию принимают студентов в возрасте от 15 до 55 лет. Особых требований нет. Каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. При необходимости ее помогут подтянуть. В академии уверены: специалистом можно стать даже с нуля.

А если у вас еще остались вопросы, вы можете задать их на специализированном мероприятии. 10 апреля Академия будет рада принять всех желающих на презентации «Старт в IT». В этот день можно узнать пошаговый процесс трудоустройства в IT, типовые ошибки начинающего специалиста, как строить свою карьеру и при желании записаться на обучение.

Рисовать для Disney или кодить для Google: где получить профессию, востребованную за рубежом?

Компьютерная академия «ШАГ»:
ул. Партизана Железняка, 26Б, 2-й этаж
тел. +7 (391) 216–75–65
krsk.itstep.org
задавайте вопросы через WhatsApp: +7 (933) 998-87-71

Фото: компьютерная академия «ШАГ»
На правах рекламы

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