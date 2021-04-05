Рисовать для Disney или кодить для Google: где получить профессию, востребованную за рубежом?

В списке лучших работодателей мира (по версии Forbes) первые позиции занимают крупнейшие IT-компании. В топ-10 входят Alphabet (материнская компания Google), Microsoft, Apple, IBM, Cisco. Неудивительно, что люди по всему миру мечтают там работать: высокие зарплаты, удобные и креативные офисы или полноценная удалённая работа во время пандемии, забота о сотрудниках и зависть знакомых. Начать путь нужно с правильного образования.

Где учиться на IT-специалиста

Кто-то после школы поступил в «правильный» вуз. Но так везет не всем. Если захотелось кодить во взрослом возрасте, отучиться в университете можно, но долго. За пять лет мечта об IT-сфере может померкнуть.

Другой вариант — краткосрочные курсы. Но за 3–4 месяца можно поверхностно освоить одно-два направления, но нельзя получить серьезных навыков. Выпускники таких курсов могут выполнять самые простые задачи, им постоянно нужно повышать свой уровень и доучиваться.

Оптимальным вариантом станет фундаментальное специализированное образование. За относительно короткое время можно получить полноценные основные навыки программирования или дизайна без ненужной философии или истории. Именно такое образование в Новосибирске предлагает компьютерная академия «ШАГ». Академия — крупный международный учебный центр дополнительного IT-образования, существует с 1999 года. Сегодня компании вроде Microsoft, Google и Apple не требуют от сотрудников диплом о высшем образовании, гораздо важнее практические навыки.

Чему учат?

В мае в Академии начнется обучение для взрослых по направлению «Разработка программного обеспечения», в сентябре планируется старт занятий на курсе «Компьютерная графика и дизайн». Обучение основательное, но короче университетских программ. Подготовка по каждой программе длится 2,5 года.

Что ещё?

Если у поступающего уже есть хороший навык владения ПК, то он может попробовать свои силы: пройти вступительное тестирование и поступить на более короткие узкоспециализированные курсы по популярным IT-направлениям, о которых можно подробнее узнать в академии:

WEB-разработка;

интернет-маркетинг;

разработка на Python

Как проходит обучение

Минимум 80% обучения — это практика. И все преподаватели в академии — практики и профессионалы из IT-индустрии, которые передают опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. Студенты отрабатывают полученные знания во время подготовки проектов, курсовых, дипломных работ, формируя навыки, необходимые для дальнейшего трудоустройства и работы. Также у студентов появляется портфолио. Расписание занятий построено таким образом, что даже самые занятые люди смогут выбрать удобный вариант.

Что ждет после обучения

Каждый успешный студент академии получает диплом международного образца. Выпускники работают в крупнейших мировых компаниях — Microsoft, HP, Dell, IBM, Amazon, Google, Disney и многих других.

Как поступить в академию

В академию принимают студентов в возрасте от 15 до 55 лет. Особых требований нет. Каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. При необходимости ее помогут подтянуть. В академии уверены: специалистом можно стать даже с нуля.

А если у вас еще остались вопросы, вы можете задать их на специализированном мероприятии. 10 апреля Академия будет рада принять всех желающих на презентации «Старт в IT». В этот день можно узнать пошаговый процесс трудоустройства в IT, типовые ошибки начинающего специалиста, как строить свою карьеру и при желании записаться на обучение.

Компьютерная академия «ШАГ»:

ул. Партизана Железняка, 26Б, 2-й этаж

тел. +7 (391) 216–75–65

krsk.itstep.org

задавайте вопросы через WhatsApp: +7 (933) 998-87-71

Фото: компьютерная академия «ШАГ»

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