В Назарово борьбу за чистоту на техтрассе разреза будут вести видеонаблюдением

В Назарово решили установить видеокамеры вдоль технологической дороги АО «Разрез Назаровский». Эта мера будет принята для борьбы с систематическим загрязнением окружающей местности – горожане привыкли выбрасывать там бытовой мусор.

Трасса проложена вдоль реки Ададым в районе Березовой рощи. Дорогой пользуется не только спецтранспорт разреза, на котором добывают бурый уголь, но и местные жители.

«В результате, обочины дороги и ближайшие кустарники оказываются завалены золой, пластиком, битым шифером, старыми покрышками и многим другим. Весной вместе со стаявшим снегом оттаивают и обнажаются все эти мусорные кучи», - рассказали в мэрии Назарово.

По данным официального сайта городской администрации, расходы на установку системы видеонаблюдения возьмет на себя предприятие. Видео, свидетельствующие о правонарушении, будут передаваться полиции. Закон Красноярского края об административных правонарушениях предусматривает за нарушение правил благоустройства городов штраф в размере 1-4 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году мэр Абакана Алексей Лемин для той же распорядился оснастить видеокамерами или фотоловушками основные места образования свалок в городе.

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