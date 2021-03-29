Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка

Прокуратура Красноярского края начала проверку после нападения собаки на двухлетнего ребенка. Они примут меры при наличии оснований.

«Прокуратура края организовала проверку по сообщениям СМИ о нападении на ул. Норильской г. Красноярска бездомной собаки на малолетнего ребенка. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, иных уполномоченных органов и организаций по обращению с животными без владельцев, а также соблюдению прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Напомним, позавчера собака напала на мальчика, когда он вместе с матерью проходил между двумя припаркованными машинами и решил ее потрогать. По словам женщины, животное было чипировано.