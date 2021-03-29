29 марта
Красноярск
погода +5 °C
75.76
 
€ 89.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка

Главная Общество
Красноярск
13:25 29 Марта 2021
происшествия, проверка, прокуратура, нападение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Прокуратура Красноярского края начала проверку после нападения собаки на двухлетнего ребенка. Они примут меры при наличии оснований.

«Прокуратура края организовала проверку по сообщениям СМИ о нападении на ул. Норильской г. Красноярска бездомной собаки на малолетнего ребенка. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, иных уполномоченных органов и организаций по обращению с животными без владельцев, а также соблюдению прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Напомним, позавчера собака напала на мальчика, когда он вместе с матерью проходил между двумя припаркованными машинами и решил ее потрогать. По словам женщины, животное было чипировано.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «РЖД» предоставят именинникам скидку на поездах дальнего следования

«РЖД» предоставят именинникам скидку на поездах дальнего следования

29 Марта 2021 г.
Акция действует по 28 февраля 2022 года
Новости Красноярска: В Назарово борьбу за чистоту на техтрассе разреза будут вести видеонаблюдением

В Назарово борьбу за чистоту на техтрассе разреза будут вести видеонаблюдением

29 Марта 2021 г.
Горожане привыкли выбрасывать там бытовой мусор
Новости Красноярска: Новая гостиница на Театральной площади «снизит» цены на квартиры по ул. Перенсона

Новая гостиница на Театральной площади «снизит» цены на квартиры по ул. Перенсона

29 Марта 2021 г.
Сообщил в беседе с Sibnovosti.ru директор портала Sibdom.ru Александр Шляхин
Новости Красноярска: Край занял второе место в России по объему восстановления лесов

Край занял второе место в России по объему восстановления лесов

29 Марта 2021 г.
Он уступил только Иркутской области
Новости Красноярска: Красноярец накопил 226 штрафов ГИБДД на 420 тысяч рублей

Красноярец накопил 226 штрафов ГИБДД на 420 тысяч рублей

29 Марта 2021 г.
За это судебные приставы изъяли у него машину
Новости Красноярска: Вячеслав Ерошевич прокомментировал обвинения в его адрес

Вячеслав Ерошевич прокомментировал обвинения в его адрес

29 Марта 2021 г.
Он высказался об этой ситуации НГС.24
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Красноярского края инсценировал угон своего автомобиля ради страховки

Житель Красноярского края инсценировал угон своего автомобиля ради страховки

27 Марта 2021 г.
Он и его подельник рассчитывали получить 5,5 млн рублей
Новости Красноярска: В красноярских лесах оказалось слишком много иностранных рабочих

В красноярских лесах оказалось слишком много иностранных рабочих

25 Марта 2021 г.
Органы прокуратуры проверили предприятия отрасли в двух районах края
Новости Красноярска: Александр Усс: «Я горжусь, что у нас есть «Енисей-СТМ», но болею я за «Красный Яр»

Александр Усс: «Я горжусь, что у нас есть «Енисей-СТМ», но болею я за «Красный Яр»

26 Марта 2021 г.
В Красноярске состоялось открытие регбийного комплекса «Авангард»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru