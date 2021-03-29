Новая гостиница на Театральной площади «снизит» цены на квартиры по ул. Перенсона

Сейчас стройка рядом с Театром оперы и балета им. Хворостовского идет полным ходом. У жителей дома на ул. Перенсона, 1 пропал элитный вид на Енисей, Коммунальный мост, а зимой и на Елку.

«Раньше этот дом считался элитным с точки зрения видов. Цена однозначно снизиться где-то на 5-7%. Такую экспертную оценку дают риелторы. Этому проекту гостиницы уже много лет, она соответствует масштабу площади, все нормативы сохраняются. Место от этого хуже не стало, характеристики дома тоже не пострадали, потерялась только привлекательность вида», — поделился Александр Шляхин директор портала Sibdom.ru.

На данный момент по этому адресу согласно порталу N1.ru продаются всего три квартиры, цены за квадратный метр соответствуют средним по рынку.

Напомним, что строительство гостиничного комплекса началось еще в 2012 году, однако спустя несколько месяцев остановились, и с тех пор площадка была заброшена. За это время у нее сменился собственник – первоначально построить гостиницу планировала компания «Сибагропромстрой», затем в 2015 году права на землю перешли к СК «Сибиряк».