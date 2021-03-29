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Красноярец накопил 226 штрафов ГИБДД на 420 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
11:40 29 Марта 2021
красноярск, пдд, гибдд, штрафы, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Красноярска не оплачивал свои штрафы за нарушение правил ПДД и накопил их 226 штук на сумму 420 тысяч рублей. В основном, это были штрафы за превышение скорости и несоблюдение разметки. Тогда судебные приставы «арестовали» его автомобиль Audi Q3 и поместили на спецстоянку.

Хозяин иномарки после этого погасил задолженность в полном объеме, еще ему пришлось дополнительно оплатить «проценты» — 115 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременную оплату штрафов.

Фото: УФССП по Красноярскому краю

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