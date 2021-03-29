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Вячеслав Ерошевич прокомментировал обвинения в его адрес

Главная Общество
Красноярск
11:29 29 Марта 2021
происшествия, комментарии, директор, обвинение, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Директор «Красноярскавтотранс» Вячеслав Ерошевич сообщил, что не знает о возбуждении дела. По его словам, он знает только про проверку, в связи с которой на предприятии изъяли некоторые документы.

«Проводится проверка. Ничего такого не было. Машина пришла давно и долго эксплуатировалась. Очень большие расходы у предприятия были на ее обслуживание. Потом после списания она еще несколько лет эксплуатировалась. Балансовая стоимость нулевая стала. Потом эксперты дали заключение о ее стоимости, и ее реализовали. В министерстве, насколько я помню, подтвердили, что эта сделка была без заинтересованности, то есть человек, покупатель, никак не влияет на работу самого предприятия», — поделился Ерошевич в беседе с НГС.24.

Напомним, сегодня утром стало известно, что директор «Красноярскавтотранса» Вячеслав Ерошевич подозревается в присвоении государственного автомобиля. 

Фото: АвтоПортал

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