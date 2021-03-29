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В Красноярске каждое второе ДТП с автобусом происходит по вине водителей маршруток

Главная Общество
Красноярск
09:25 29 Марта 2021
происшествия, красноярск, общество, дтп, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске с начала года произошло 20 ДТП с участием общественного транспорта. По данным ГИБДД, в 11 авариях виноваты водители маршруток. То есть, каждое второе ДТП произошло по вине автобусников. В связи с этим инспекторы выезжают на автотранспортные предприятия, чтобы провести с водителями общественного транспорта «работу над ошибками». Им показали реальные кадры аварий с автобусами, которые записали видеорегистраторы в Красноярске.

«Сотрудники ГИБДД разобрали их причины и наступившие последствия. Также представители ведомства подробно разъяснили порядок действий водителя, если во время движения автобуса по маршруту пассажир получил травму. В завершение занятий автоинспекторы пожелали безопасных поездок водителям и напомнили, что они несут дополнительную ответственность за жизнь и здоровье пассажиров», - отметили в пресс-службе ГИБДД.

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