Суд отказал в сносе здания кафе «Кантри» на проспекте Мира

Центральный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении требований прокурора о сносе здания кафе «Кантри» на проспекте Мира в Красноярске. Надзорное ведомство требует признать недействительными разрешения на строительство нежилого объекта. По мнению прокуратуры, это самовольная постройка, которую предприниматель Ольга Грималюк должна снести за свой счет.

«Требования прокурора мотивированы выявленными в ходе проверки многочисленными нарушениями требований градостроительного, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, допущенными при проектировании и строительстве объекта», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Однако суд отказал в сносе. Прокуратура намерена обжаловать решение. Напомним, что новое двухэтажное здание кафе «Кантри» стоит прямо на тротуаре. Постройка закрывает часть фасада здания Почты Росси, представляющего культурную ценность. Ранее мэр Красноярска Сергей Еремин назвал кафе «Кантри» «болевой точкой» для городских властей.