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Городские парки и скверы начинают убирать по летнему графику

Главная Общество
Красноярск
09:00 29 Марта 2021
парк, общество, красноярск, уборка, коммунальщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Городские парки и скверы, которые обслуживает организация «Красгорпарк», теперь будут убирать по летнему графику. Ежедневно коммунальщики будут выходить на уборку в 7 утра и в течение нескольких часов убирать мусор, накопившийся за предыдущий день. Рабочие также подметают и расчищают пешеходные дорожки, косят газоны, моют уличную мебель.

«Сейчас парки и скверы продолжают готовить к теплому сезону - специалисты проводят ревизию объектов паркового хозяйства и при необходимости проводят их ремонт и покраску, укрепляют элементы внешнего благоустройства», - отметили в пресс-службе «Красгорпарка».

Отметим, что с апреля коммунальщики в Красноярске начнут мыть дороги и тротуары, а также шумозащитные экраны и остановки.

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