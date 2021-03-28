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Работа магазина «Детский мир» приостановлена в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
17:14 28 Марта 2021
безопасность, пожар, дети, магазины, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Работа магазина «Детский мир» приостановлена в Красноярске из-за нарушений требований пожарной безопасности. В здании не было второго эвакуационного выхода, поэтому сотрудники и посетители не смогли бы вовремя покинуть помещение при пожаре.

Прокуратура и МЧС провели проверку в магазине на улице Телевизорной.

«Установлено, что в нарушение положений закона помещение магазина, вмещающего более 50 человек, не оборудовано вторым эвакуационным выходом, и, в случае пожара, его работники и посетители не смогут своевременно покинуть здание», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Суд удовлетворил иск прокурора о запрете эксплуатации помещения «Детского мира» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

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