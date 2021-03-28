Синоптики обещают, что рабочая неделя будет прохладной и ветреной

Синоптики обещают, что почти всю следующую неделю днем температура будет держаться в районе от +2°C до +5 °C. Ночью же температура будет колебаться от 0°C до -10°C.

В понедельник в Красноярске днем будет +4 °C, во вторник +2 °C. Ожидается дождь со снегом и ветер до 18 м/c.

В среду днем будет −1 °C, а ночью похолодает до −6 °C. Это будет самый холодный день недели. В четверг потеплеет до +2 °C днем, ночью −7 °C. Ветер в эти дни ослабнет до 10-13 м/c.

В пятницу днем будет ясно и солнечно, воздух прогреется до +5 °C, ночью синоптики обещают −10 °C. Ветер по-прежнему будет сильным: до 12 м/c.

Фото: Gismeteo.ru