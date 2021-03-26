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Более 350 жителей региона готовы стать волонтёрами федерального проекта по благоустройству территорий

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Красноярск
17:14 26 Марта 2021
волонтеры, благоустройство, проект, город
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В Красноярском крае завершилась регистрация волонтёров, которые будут помогать жителям во время рейтингового голосования за дизайн-проекты и территории благоустройства. Голосование пройдет в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Законодательного собрания края Александр Новиков на своей странице в Инстаграм.

«Друзья, завершилась регистрация желающих стать волонтерами во время кампании по выбору скверов, парков и набережных, которые будут благоустраивать в 2022 году. Волонтерами голосования готовы стать более 350 жителей края! Я уже писал, что волонтерские штабы формируются для того, чтобы помочь жителям, особенно старшего поколения, зарегистрироваться и проголосовать на новой единой платформе gorodsreda.ru. Сейчас зарегистрированные добровольцы пройдут отбор. Его основными критериями будут стрессоустойчивость, коммуникабельность и т.д. После отбора волонтеры пройдут подготовку, получат форму и планшеты для голосования», - написал депутат.

Он также добавил, что волонтерские штабы появятся в 24-х территориях края: ЗАТО п. Солнечный, Кедровый, Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Заозерный, Зеленогорск, Иланский, Канск, Кодинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Ужур, Уяр, Шарыпово, Шушенское, Березовка.

Край принимает участие в программе «Городская среда» уже четвертый год. Только в Красноярске за это время преобразились более 50 общественных пространств. В их числе такие знаковые объекты, как Центральная и Ярыгинская набережные, а также десятки скверов во всех районах города. На всероссийском голосовании, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, красноярцы смогут поддержать 14 городских общественных территорий.

По материалам "Единой России"

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