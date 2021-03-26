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Красноярские нефтяники поддержали народы Севера

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Красноярск
17:02 26 Марта 2021
поддержка, предприятие, север, нефть
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«ВСНК» («Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» - дочернее общество НК «Роснефть») выдала новые гранты научным и общественным организациям. Об этом представители компании рассказали во время круглого стола по вопросам взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера. Участие в нем приняли эксперты - экологи, ученые, органы краевой и местной власти.

На мероприятии красноярские нефтяники подвели итоги ежегодной грантовой программы 2021 года в поддержку научных социальных и экологических проектов, имеющих прикладное значение для территории присутствия компании – Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Так, в этом году ВСНК выделила средства на разработку современных строительных технологий для оленеводческого поселка Суринда, создание этно-экологического заказника на базе поселка Суломай, в котором проживает народ кето, и оценку загрязнения реки Нижняя Тунгуска микропластиком.

Красноярские нефтяники поддержали народы Севера

Важной составляющей жизни коренного населения Эвенкии являются традиционные виды промысла, такие как охота и рыбалка. Для анализа состояния местных экосистем специалисты Томского государственного университета проведут оценку качества водной среды и состояния гидробионтов основной реки Эвенкийского района – Подкаменная Тунгуска. Наличие микропластика в удаленном от большого города водоеме может говорить об уровне загрязнения мирового океана, считают ученые.

Цель же проекта Сибирского федерального университета – сформировать комфортную среду обитания в местах исконного проживания коренных малочисленных народов Севера. В рамках стратегии развития Арктической зоны России инженеры разработают современные строительные технологии для поселка эвенкийских оленеводов Суринда. Инновационные архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения планируется применить в жилищном строительстве - деревянном домостроении, строительстве объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

Красноярские нефтяники поддержали народы Севера

В условиях урбанизации аборигенному населению все сложнее сохранить традиционный уклад жизни, культуру и хозяйственную деятельность. Одному из самых малочисленных северных народов – кеты, которых осталось около 1200 человек во всем мире, решить эту проблему помогут биологи Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Сохранению среды обитания и исконного образа жизни кетов будет способствовать создание этно-экологического заказника на базе эвенкийского поселка Суломай.

Красноярские нефтяники поддержали народы Севера

Отметим, грантовая программа ВСНК действует с 2014 года. За это время нефтяники поддержали более 20 научных работ, среди которых проекты по исследованию популяции дикого северного оленя - вида-биоиндикатора Арктической зоны, сибирского соболя и редкого гуся-пискульки, по сохранению эвенкийского языка, изучению экосистем Тунгусского заповедника, разработке первой Красной книги Эвенкии и другие проекты. Реализация грантовых программ помогает сохранить уникальную национальную культуру, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.

Фото: «ВСНК»
По материалам «ВСНК»

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