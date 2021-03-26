26 марта
Красноярск
погода +1 °C
75.76
 
€ 89.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Два подростка из Красноярска нашли способ «подзаработать» перед новогодними праздниками

Главная Общество
Красноярск
16:46 26 Марта 2021
красноярск, общество, происшествия, криминал, следствие, расставание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Парни решили заработать денег перед новогодними праздниками путем незаконного сбыта наркотических средств. Через Интернет-магазин, осуществляющий незаконный сбыт наркотических средств, они связались с человеком, который предоставил им работу «закладчиков». Они получали от оператора адреса с местами нахождения сформированных оптовых партий, затем фасовали и помещали в тайники в виде закладок.

Задержали их 28 декабря 2020 года в лесу Емельяновского района, куда парни приехали, чтобы забрать из тайника очередную партию наркотиков. На месте полицейские изъяли у них более 100 грамм запрещенных веществ.

Сейчас Следственный комитет уже направил дело прокурору, школьники обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных по статье 228.1 ч.3 и ч.4 (незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере).

Фото: Следственный комитет

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 350 жителей региона готовы стать волонтёрами федерального проекта по благоустройству территорий

Более 350 жителей региона готовы стать волонтёрами федерального проекта по благоустройству территорий

26 Марта 2021 г.
Завершилась регистрация волонтёров
Новости Красноярска: Красноярские нефтяники поддержали народы Севера

Красноярские нефтяники поддержали народы Севера

26 Марта 2021 г.
«ВСНК» выдала более 20 грантов
Новости Красноярска: В зоопарке «Роев ручей» Зебра Чита родила детеныша

В зоопарке «Роев ручей» Зебра Чита родила детеныша

26 Марта 2021 г.
Сегодня малышке Виктории исполнился уже месяц
Новости Красноярска: Новый бассейн в «Авангарде» откроется для всех жителей Красноярска

Новый бассейн в «Авангарде» откроется для всех жителей Красноярска

26 Марта 2021 г.
Он откроет свои двери 1 апреля
Новости Красноярска: Подросток из Дивногорска обокрал родную бабушку и потратил деньги на сладости

Подросток из Дивногорска обокрал родную бабушку и потратил деньги на сладости

26 Марта 2021 г.
У нее украли швейную машинку за 6 тысяч рублей
Новости Красноярска: Собственник полигона «Серебристый» отказался от контракта на захоронение пестицидов в Красноярске

Собственник полигона «Серебристый» отказался от контракта на захоронение пестицидов в Красноярске

26 Марта 2021 г.
Министерство экологии и рационального природопользования нашло на свалке нарушения
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбол-арена «Енисей» получит новое искусственное поле

Футбол-арена «Енисей» получит новое искусственное поле

24 Марта 2021 г.
Газон не меняли с 2014 года
Новости Красноярска: Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

24 Марта 2021 г.
Ущерб городскому бюджету оценен в 5 млн рублей
Новости Красноярска: Один человек погиб в результате пожара в социальном центре в Манском районе

Один человек погиб в результате пожара в социальном центре в Манском районе

23 Марта 2021 г.
Центр располагается в трехэтажном частном жилом доме
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru