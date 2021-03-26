Два подростка из Красноярска нашли способ «подзаработать» перед новогодними праздниками

Парни решили заработать денег перед новогодними праздниками путем незаконного сбыта наркотических средств. Через Интернет-магазин, осуществляющий незаконный сбыт наркотических средств, они связались с человеком, который предоставил им работу «закладчиков». Они получали от оператора адреса с местами нахождения сформированных оптовых партий, затем фасовали и помещали в тайники в виде закладок.

Задержали их 28 декабря 2020 года в лесу Емельяновского района, куда парни приехали, чтобы забрать из тайника очередную партию наркотиков. На месте полицейские изъяли у них более 100 грамм запрещенных веществ.

Сейчас Следственный комитет уже направил дело прокурору, школьники обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных по статье 228.1 ч.3 и ч.4 (незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере).

Фото: Следственный комитет