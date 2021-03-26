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В зоопарке «Роев ручей» Зебра Чита родила детеныша

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Красноярск
16:30 26 Марта 2021
животные, зоопарк, рождение, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» пополнение: зебра по кличке Чита родила дочку. Это случилось 23 февраля, малышку назвали Виктория.

На маленькую зебру можно было посмотреть сразу после рождения, потому что зебрята становятся на ноги в первые дни жизни. Все зебры сейчас обитают в вольере «теплолюбивых» копытных. А с наступлением тепла они перейдут в открытые летние вольеры.

Отметим, что в зоопарке зебры живут уже 13 лет, они прилетели в Красноярск в 2007 году вместе с другими животными из ЮАР.

«За это время они прекрасно акклиматизировались и даже стали регулярно приносить потомство», — отмечают в пресс-службе парка флоры и фауны.

Фото: Парк «Роев ручей» / VK

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