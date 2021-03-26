Подросток из Дивногорска обокрал родную бабушку и потратил деньги на сладости

В Дивногорске 16-летний подросток обокрал родную бабушку. Полицейские установили, что на преступление парня подтолкнул 19-летний приятель. Он уговорил друга украсить у бабушки швейную машинку за 6 тысяч рублей и продать. Деньги парни потратили на сладости. Бабушка обратилась в полицию, в итоге на парней завели уголовное дело.

«В отношении злоумышленников следователями ОП № 13 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Кроме того, 19-летнего парня обвиняют в «Вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления». Материалы уголовных дел направлены в суд Красноярского края.