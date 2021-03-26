Новый бассейн в «Авангарде» откроется для всех жителей Красноярска

Новый бассейн на базе спорткомплекса «Авангард» откроется для всех красноярцев уже с 1 апреля. Поручение сделать комплекс доступным не только профессиональным спортсменам дал на открытии Губернатор края Александр Усс. В ближайшее время на официальном сайте клуба опубликуют расписание, а в кассах и на административной стойке можно будет приобрести абонементы в бассейн, сауну, на аквааэробику, фитнес и кардиотренировки.

«Мы официально открыли комплекс. Его очень долго ждали не только наши регбисты, но жители Кировского района. Губернатор поручил проработать вопрос доступности комплекса для всех горожан. Поэтому с 1 апреля комплекс откроет свои двери для жителей. Мы с понедельника приступаем к продаже абонементов и билетов», — сказал Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края.

Обратиться в спорткомплекс можно по телефону: + 7 (391) 240-72-73.