Собственник полигона «Серебристый» отказался от контракта на захоронение пестицидов в Красноярске

В Красноярске не будут складировать ядохимикаты. Собственник полигона «Серебристый» отказался от контракта на захоронение пестицидов из Амурской области в районе Кузнецовского плато. Министерство экологии и рационального природопользования провело проверку полигона и выявило несоответствия, что заставило предпринимателя аннулировать контракт.

«В частности, не предусмотрен переход права собственности на отходы, не определен порядок действий с транспортировкой и размещением отходов, отсутствует информация об определении класса опасности отходов», - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, что красноярское предприятие «Зеленый город» выиграло тендер на хранение пестицидов на полигоне «Серебристый». В город в Красноярск планировали поставлять 900 тонн селитры. Красноярцы отнеслись к этой идее негативно.

Фото: Google Maps