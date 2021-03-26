В Красноярске водитель автобуса №63 повез пассажиров по неадекватному маршруту

Красноярцы пожаловались, что в пятницу утром водитель автобуса №63 повез пассажиров по неадекватному маршруту. По данным интернет-журнала «Проспект Мира», автобус маршрута «Академгородок - Улица Светлова» поехал вольным путем от остановки «Музыкальный театр».

Красноярский журналист Василий Прокушев, который находился в маршрутке, рассказал, что автобус начал двигаться вниз к набережной, потом поехал по набережной и развернулся на ул. Диктатуры Пролетариата. На остановке «Театр кукол» водитель не закрыл двери и ехал так целую остановку.

У пассажиров возникли вопросы к адекватности водителя. Все люди вышли из салона на остановке «Сквер Сурикова». Перевозчик сообщил, что автобус снят с маршрута, а состояние водителя проверяют медики.