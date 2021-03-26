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Краевой Роспотребнадзор требует исключить колбасу из школьного меню

Главная Общество
Красноярск
12:35 26 Марта 2021
школы, питание, роспотребнадзор, требования
Автор: Sibnovosti.ru
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Быть колбасе в школьном меню или нет – об этом сегодня спорят специалисты красноярского «Центра питания», Роспотребнадзора и поставщики продуктов в учебные учреждения. В Роспотребнадзоре однозначно заявили – колбасы быть не должно. Поставщики утверждают, что определенными видами вареных колбас кормить школьников могут.

«Это прям спор-споров: будет ли колбаса в школьном меню. Одни говорят, что точно не должно быть. Другие говорят, что может быть, но правильная колбаса. Спор сегодня идет. Хотя в других субъектах федерации колбаса есть. Наш Роспотребнадзор считает, что колбасы не должно быть вообще никакой. При этом в пунктах СанПиН прописано, какая колбаса может использоваться для детского питания», - заявил радиостанции «Красноярск-Главный» руководитель «Центра питания» Алексей Храмцов.

По словам Храмцова, сейчас эксперты разрабатывают единое школьное меню, которое должно быть введено в учебных учреждениях с нового учебного года. Будет в нем колбаса или нет, однозначно пока не решено. В Роспотребнадзоре требуют, чтобы колбаса была исключена уже сейчас.

Фото: pixabay.com

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