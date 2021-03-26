«Красноярска ярмарка» приглашает специалистов на Сибирский стоматологический форум

С 30 марта по 1 апреля в Красноярске пройдет Сибирский стоматологический форум – крупнейшее событие в сфере стоматологии за Уралом!

На выставке будут представлены новейшие передовые технологии и оборудование. Ведущие представители российской стоматологической практики примут участие в главном событии отрасли Сибири и Дальнего Востока, где предложат новые технологические решения и поделятся бесценным опытом.

Основные разделы выставки:

Стоматологические установки, инструменты и материалы;

Зуботехническое оборудование;

Расходные материалы;

Стоматологические лекарства и препараты;

Рентгеновское оборудование;

Гигиена и профилактика;

Автоклавы и стерилизаторы;

Стоматологическая мебель;

Материалы и средства индивидуальной защиты врача;

Информационные технологии в стоматологии;

Стоматологические услуги.

В рамках форума планируется реализация профессиональной программы с участием известных специалистов мировой стоматологии. Ведущие специалисты проведут более 100 обучающих мастер-классов.

Сибирский стоматологический форум – это возможность обсудить с коллегами последние достижения, провести презентации своей продукции, установить деловые контакты, повысить профессиональный уровень.

Время работы:

30 марта – 1 апреля с 10:00 до 17:00