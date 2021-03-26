«Красноярска ярмарка» приглашает специалистов на Сибирский стоматологический форум

С 30 марта по 1 апреля в Красноярске пройдет Сибирский стоматологический форум – крупнейшее событие в сфере стоматологии за Уралом!
На выставке будут представлены новейшие передовые технологии и оборудование. Ведущие представители российской стоматологической практики примут участие в главном событии отрасли Сибири и Дальнего Востока, где предложат новые технологические решения и поделятся бесценным опытом.
Основные разделы выставки:
- Стоматологические установки, инструменты и материалы;
- Зуботехническое оборудование;
- Расходные материалы;
- Стоматологические лекарства и препараты;
- Рентгеновское оборудование;
- Гигиена и профилактика;
- Автоклавы и стерилизаторы;
- Стоматологическая мебель;
- Материалы и средства индивидуальной защиты врача;
- Информационные технологии в стоматологии;
- Стоматологические услуги.
В рамках форума планируется реализация профессиональной программы с участием известных специалистов мировой стоматологии. Ведущие специалисты проведут более 100 обучающих мастер-классов.
Сибирский стоматологический форум – это возможность обсудить с коллегами последние достижения, провести презентации своей продукции, установить деловые контакты, повысить профессиональный уровень.
Время работы:
30 марта – 1 апреля с 10:00 до 17:00