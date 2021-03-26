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«Красноярска ярмарка» приглашает специалистов на Сибирский стоматологический форум

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Красноярск
10:44 26 Марта 2021
выставки, оборудование, технологии, специалисты
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С 30 марта по 1 апреля в Красноярске пройдет  Сибирский стоматологический форум  – крупнейшее событие в сфере стоматологии за Уралом!

На выставке будут представлены  новейшие передовые технологии и оборудование. Ведущие представители российской стоматологической практики примут участие в главном событии отрасли Сибири и Дальнего Востока, где предложат новые технологические решения и поделятся бесценным  опытом.

Основные разделы выставки:                                                                                            

  • Стоматологические установки, инструменты и материалы;
  • Зуботехническое оборудование;
  • Расходные материалы;
  • Стоматологические лекарства и препараты;
  • Рентгеновское оборудование;
  • Гигиена и профилактика;
  • Автоклавы и стерилизаторы;
  • Стоматологическая мебель;
  • Материалы и средства индивидуальной защиты врача;
  • Информационные технологии в стоматологии;
  • Стоматологические услуги.

В рамках форума планируется реализация  профессиональной программы с участием известных специалистов мировой стоматологии. Ведущие специалисты проведут более 100 обучающих мастер-классов.

Сибирский стоматологический форум – это возможность обсудить с коллегами последние достижения, провести презентации своей продукции, установить деловые контакты, повысить профессиональный уровень.

Время работы:

30 марта – 1 апреля с 10:00 до 17:00

Фото: АО ВК "Красноярская ярмарка"
По материалам АО ВК "Красноярская ярмарка"

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