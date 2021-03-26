Зампред правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов ознакомился с экспозицией предприятий КРО СоюзМаш

Председатель Красноярского регионального отделения СоюзМаш Александр Гаврилов представил заместителю председателя Правительства РФ по вопросам ОПК Юрию Борисову перспективные образцы гражданской продукции, производимые на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Красноярского края.

На объединенной экспозиции АО "Красмаш" продемонстрировало макеты аппарата обдувки, ёмкостного оборудования, олимпийский факел "Сочи-2014", ложементы со специальным режущим инструментом. АО "ИСС им. М.Ф. Решетнева" - спутник-ретранслятор "Луч-5А", АО "ЦКБ "Геофизика" - комплекс растаривания и растворения реагентов, установку автоматического растаривания металлических барабанов с реагентом. СибГУ им. М.Ф. Решетнева - прецизионный рефлектор, технологию производства изделий из полимерных композиционных материалов с применением высокомодульных углеродных волокон.

Юрий Борисов заслушал доклад председателя КРО СоюзМаш Александра Гаврилова и выразил заинтересованность перспективными и конкурентоспособными образцами продукции гражданского назначения.

Напомним, что к 2030 году Правительство РФ планирует довести выпуск гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса до уровня 50% от общего объема.

Всероссийский форум-выставка «Госзаказ-2021» является масштабным мероприятием в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Мероприятие проходит под девизом «Время российской промышленности», который обусловлен рядом стратегических задач, поставленных Президентом России по развитию промышленного потенциала страны.

Фото: пресс-служба АО "Красмаш"

По материалам пресс-службы АО "Красмаш"