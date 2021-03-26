Красноярка держит в «однушке» 120 кошек

Красноярка Кристина Газизьянова организовала приют для кошек в однокомнатной квартире. Сейчас на 28 квадратных метров кроме самой женщины живут еще 120 кошек. Она ухаживает за ними, покупает еду и медикаменты.

Общественные организации помогают женщине стерилизовать кошек. В крошечной «однушке» эти животные оказались из-за нелегкой судьбы: кого-то красноярка нашла во дворе, кого-то на трассе. Главная цель Кристины – найти питомцам новых хозяев.

«Понимаете, это когда вот, допустим, спасаешь, оно выздоравливает, пристраивается в добрые руки, в хорошую семью и вот видишь глаза этого животного — это высшая форма счастья, которая есть на земле», — рассказала Кристина Газизьянова в интервью «Седьмому каналу».

Помимо кошачьего питомника, на частной территории женщина содержит 66 собак. Их также ежедневно кормит и заботится об их здоровье.

Фото: «Седьмой канал»