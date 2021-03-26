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Красноярка держит в «однушке» 120 кошек

Главная Общество
Красноярск
10:00 26 Марта 2021
женщина, кошка, квартиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярка Кристина Газизьянова организовала приют для кошек в однокомнатной квартире. Сейчас на 28 квадратных метров кроме самой женщины живут еще 120 кошек. Она ухаживает за ними, покупает еду и медикаменты.

Общественные организации помогают женщине стерилизовать кошек. В крошечной «однушке» эти животные оказались из-за нелегкой судьбы: кого-то красноярка нашла во дворе, кого-то на трассе. Главная цель Кристины – найти питомцам новых хозяев.

«Понимаете, это когда вот, допустим, спасаешь, оно выздоравливает, пристраивается в добрые руки, в хорошую семью и вот видишь глаза этого животного — это высшая форма счастья, которая есть на земле», — рассказала Кристина Газизьянова в интервью «Седьмому каналу».

Помимо кошачьего питомника, на частной территории женщина содержит 66 собак. Их также ежедневно кормит и заботится об их здоровье.

Фото: «Седьмой канал»

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