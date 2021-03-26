Красноярцы смогут бесплатно разобраться с семейными проблемами в новом ресурсном центре

В Красноярске запускают новый проект для поддержки молодых семей «Семейная лаборатория». Красноярцы, у которых возникают проблемы во взаимоотношениях, либо в семье есть насилие, могут рассчитывать на помощь психологов, юристов или других специалистов по профилю. Также будут проходить лекции, тренинги и мастер-классы. Проект рассчитан на людей от 14 до 35 лет.

«Для комплексной работы ресурсного центра мы создали онлайн-платформу – сайт www.семейнаялаборатория.онлайн, где аккумулируется и постоянно обновляется информация о проекте и его партнерах. В рамках партнерской программы с кризисным центром «Верба» мы помогаем людям, пострадавшим от насилия в семье», – рассказала директор молодежного центра «Вектор» Светлана Крамская.

Получить консультацию у специалиста ресурсного центра можно по телефону в Красноярске 235-53-43.