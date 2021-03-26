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Губернатор поручил разобраться с хранилищем ядохимикатов на полигоне «Серебристый»

Главная Общество
Красноярск
08:45 26 Марта 2021
губернатор, в красноярском крае, химия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Александр Усс поручил проверить контракт о захоронении ядохимикатов на полигоне «Серебристый» в Красноярске. Эта тема получила ширкокий общественный резонанс. В краевой центр планируют свозить пестициды с Дальнего Востока – только у нас и в Томске есть подходящие по условиям полигоны. Глава региона заявил, что вопросы, которые остро затрагивают тему экологии, не могут решаться без общественного контроля.

«Захоронение на полигоне «Серебристый» - не объект краевого контроля, тем не менее, когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил министру экологии Павлу Борзых включиться в эту тему и детально вместе с федеральными органами власти, прежде всего Росприроднадзором, оценить условия работы этого полигона и обоснованность заключения контракта», - отметил Александр Усс.

Ранее стало известно, что красноярское предприятие «Зеленый город» выиграло тендер на хранение пестицидов на полигоне «Серебристый», рядом с Кузнецовским плато. В город планируют поставить 900 тонн селитры из Амурской области.

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