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В «Красноярскэнерго» снова можно прийти по любому вопросу

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Красноярск
20:09 25 Марта 2021
предприятие, работа, электроэнергия, сотрудники
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Сегодня, 25 марта 2021 года, Центр обслуживания потребителей филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» начал работать в очном режиме.

Напомним, в период пандемии специалисты перешли на удаленный режим работы. В настоящий момент ситуация с заболеваемостью в крае идет на спад, что дает возможность перевести Центр в очный режим работы с соблюдением всех необходимых мер предосторожности: масочного режима, соблюдения клиентами социальной дистанции в полтора метра и обработки антисептиками, которыми обеспечены на сегодня Центр и все его отделения.

В компании отметили, что дистанционный режим работы оказался эффективным: количество обращений, принятых через интернет-приемную энергокомпании, выросло в три раза. Если до пандемии через интернет в адрес филиала поступило 3 724 обращения, то во время дистанционного режима специалисты ответили на 11 041 запрос. Общее число телефонных обращений клиентов за аналогичный период выросло на 10 %. 

«Мы соскучились по живому общению с потребителями и очень рады, что начали работать в прежнем формате. Наши специалисты всегда готовы помочь каждому из обратившихся и детально разобраться в ситуации. А с переходом на очный режим все вопросы будут решаться еще быстрее и качественнее. Обращения бывают разные, иногда негативные, поэтому нашим сотрудникам приходится быть в том числе и хорошими психологами. И помимо предметных ответов на вопросы, находить индивидуальный подход к каждому потребителю», – отмечает начальник департамента взаимодействия с клиентами «Красноярскэнерго» Светлана Роот.

Основной офис центра обслуживания потребителей находится по адресу г. Красноярск, пр. Свободный, 66А (остановка «ГПТУ»). Режим работы: пн.-пт.: 08:00 - 17:00, без перерыва на обед.

Фото: «Россети Сибирь»
По материалам «Россети Сибирь»

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