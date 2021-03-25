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Красноярцев научат правильно строить загородные дома

Главная Общество
Красноярск
16:23 25 Марта 2021
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев научат правильно строить загородные дома. Для желающих возвести свое жилье на природе проведут специальный мастер-класс, сообщают gornovosti.ru.

Просветительскую деятельность в Красноярске ведет группа компаний «Мануфактура», прививая правильную культуру домостроения.

«Мы ежемесячно проводим мастер-классы именно для тех потребителей, в планах которых созрело или еще только начинает созревать желание построить себе качественный и надежный дом. На таких семинарах мы стараемся раскрыть весь спектр вопросов, которые могут возникнуть у человека от этапа проектирования до строительства и отделки. Массу вопросов, которые волнуют и беспокоят человека, все его страхи и неуверенность - мы стараемся их снять. Сейчас мы активно приглашаем наших существующих клиентов, также в Красноярске проходит строительная выставка и мастер-классами очень интересуются. Количество мест ограничено, но мы с радостью ответим на вопросы и в индивидуальном режиме», - рассказал коммерческий директор «КирпичЦентра», партнер группы компаний «Мануфактура», Владимир Корниенко.

Как сообщили организаторы, актуальных вопросов у красноярцев много:

- что делать раньше - с чего начать: искать строителя или проектировщика?
- брать ли ипотеку на строительство?
- что лучше: готовый проект или индивидуальный?
- какой дом выгодно построить: одноэтажный или двухэтажный, какие есть плюсы и минусы в строительстве одноэтажного либо двухэтажного дома?
- как правильно выбрать стеновой материалы и на чем можно экономить?
- секреты в планировочных решениях?
- сколько квадратов должен быть дом для семьи из четырех человек?

На все эти и другие вопросы ответят специалисты, чтобы еще на этапе решения о строительстве желающие знали основные важные моменты и превратили строительство в легкий и увлекательный процесс.
Уточнить информацию по мастер-классу можно в самой компании. Она располагается по адресу ул. Дальняя,1. Творческое пространство «Мануфактура».

Фото: Городские новости

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