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«Диктант Победы» пройдет на 150 площадках в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
18:00 25 Марта 2021
диктант, великая, отечественная, война, история, красноярск, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край присоединится к международной патриотической акции «Диктант Победы». 29 апреля на 150 площадках жители региона смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Например, в Красноярске написать диктант можно будет на территории машиностроительного завода, радиозавода, обувной фабрики «Ионесси» и КрасЖД.

Участникам будет необходимо выполнить 25 заданий: 20 вопросов на общую военно-историческую тему и пять — по региональной тематике. Часть вопросов в этом году будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

«Рассчитываем, что в ставшей уже традиционной акции "Диктант Победы" примут участие более 10 тысяч жителей края. С каждым годом количество участников акции растет. Диктант пишут и школьники, и взрослые, и ветераны, и просто неравнодушные люди. Очень рассчитываем, что к акции традиционно присоединится один из старейших ветеранов края, участник Великой Отечественной войны, капитан третьего ранга Иван Иванович Егоров, который принимает участие в «Диктанте» с первого года его проведения», — поделился руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Алексей Додатко.

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