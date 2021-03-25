«Диктант Победы» пройдет на 150 площадках в Красноярском крае

Красноярский край присоединится к международной патриотической акции «Диктант Победы». 29 апреля на 150 площадках жители региона смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Например, в Красноярске написать диктант можно будет на территории машиностроительного завода, радиозавода, обувной фабрики «Ионесси» и КрасЖД.
Участникам будет необходимо выполнить 25 заданий: 20 вопросов на общую военно-историческую тему и пять — по региональной тематике. Часть вопросов в этом году будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.
«Рассчитываем, что в ставшей уже традиционной акции "Диктант Победы" примут участие более 10 тысяч жителей края. С каждым годом количество участников акции растет. Диктант пишут и школьники, и взрослые, и ветераны, и просто неравнодушные люди. Очень рассчитываем, что к акции традиционно присоединится один из старейших ветеранов края, участник Великой Отечественной войны, капитан третьего ранга Иван Иванович Егоров, который принимает участие в «Диктанте» с первого года его проведения», — поделился руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Алексей Додатко.