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Работники Ачинского НПЗ получили награды Всероссийского конкурса «Инженер года - 2020»

Главная Общество
Красноярск
15:22 25 Марта 2021
конкурс, сотрудники, предприятие, награда, нефть
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По результатам конкурсной оценки деятельности по повышению эффективности производства и совершенствованию технологических процессов, по оптимизации и экономии энергоресурсов Алексею Прошкину, главному инженеру Ачинского НПЗ, присвоено высшее звание лауреата ХХI Всероссийского конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры».

По версии «Инженерное искусство молодых» звание лауреата конкурса присвоено начальнику сектора энергонадзора и планово-предупредительных ремонтов теплотехнического отдела Александру Швецову.

В 2020 году конкурс «Инженер года» проходил по 46 номинациям в два тура. В нем приняли участие больше 70 тысяч инженеров со всей России.

Фото: Ачинский НПЗ
По материалам Ачинского НПЗ

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