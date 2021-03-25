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В течение 30-40 дней красноярский лес с погранпереходов в Забайкалье и Бурятии направят в Китай

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Красноярск
14:00 25 Марта 2021
лес, китай, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевое правительство взяло на контроль ситуацию с лесом, который красноярские лесозаготовители не могут перенаправить в Китай. На погранпереходах в Забайкалье и Бурятии скопилось 700 тысяч кубометров пиломатериала, это тысячи машин и контейнеров. В региональном правительстве состоялось совещание с участием представителей «РЖД», компании «Трансконтейнер» и министерства лесного хозяйства края. Причиной заторов на границе стали карантинные меры, введенные Китаем. Проблема обострялась с декабря и к весне достигла пика. Китайская сторона сократила количество сотрудников на погранпереходах. Таким образом, их пропускная способность сократилась в два раза (до 13 поездов в сутки).

«Меры, предпринятые на межгосударственном уровне, позволили добиться возобновления с 18 марта пропуска грузов на погранпереходах «Забайкальск» и «Наушки». По оценкам участников совещания, в течение 30-40 дней задержанные грузы будут переправлены, и динамика железнодорожного экспорта в указанных пунктах будет восстановлена. При этом ряд карантинных мер, введенных китайской стороной сохранится, что будет ограничивать пропускную способность погранпереходов и в дальнейшем», — отметили в краевом правительстве.

В связи с этим предприятиям лесного комплекса рекомендуется пользоваться альтернативными пунктами пропуска грузов через границу. Например, погранпереходами «Достык» (Казахстан) и «Гродеково» (Приморский край), а также морскими портами Владивостока и Находки.

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