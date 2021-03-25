В Красноярске подросток управлял тонированным автомобилем с мигалками

Инспекторы ГИБДД в Красноярске остановили автомобиль с мигалками, за рулем которого был подросток. На улице Березина экипаж заметил ВАЗ, на крыше которого было установлено устройство для подачи специального светового сигнала синего цвета. Инспекторы остановили автомобиль: в нем находились 15-летний подросток и его друзья. Все стекла машины, в том числе лобовое, были покрыты тонировкой, полиса ОСАГО у юного водителя не нашлось.

«За эти правонарушения инспекторами ДПС в отношении водителя было собрано 4 административных материала. Синяя «мигалка» была изъята, а автомобиль помещен на специализированную стоянку», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инспекторы вызвали маму нарушителя. Она не знала, что ее сын сел за руль. Теперь делами семьи займутся представители отдела по делам несовершеннолетних.