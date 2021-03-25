Александр Усс предложил сделать красноярский аэропорт площадкой для инвестпроектов

Губернатор края Александр Усс на совещании предложил задействовать мощности красноярского аэропорта для инвестпроектов на севере края. Это позволит сделать наш аэропорт более конкурентоспособным. Он отметил, что необходимо рассмотреть возможность подключения к планам по освоению северных территорий мощности аэропортов Красноярск и Черемшанка.

«В красноярском аэропорту есть большие перспективы – здесь подходит к завершению реконструкция магистральной рулежной дорожки, «Аэрофлот» предполагается сделать его своим вторым базовым аэропортом, планируется заявка на создание ОЭЗ при участии AirBridgeCargo. Кроме того, «Роснефть» ведет здесь модернизацию топливозаправочного комплекса, что положительно отразится на эффективности деятельности аэропорта, повысит его конкурентные преимущества. И грузоперевозки для крупных инвестиционных проектов могут стать принципиально важной составляющей для дальнейшего развития воздушной гавани», – отметил глава региона.

Также вспомогательными площадками могут стать аэропорт Норильск (Алыкель), Диксон, Хатанга, Тура и другие.

Фото: Международный аэропорт Красноярск, Алекс Чампакхам / VK