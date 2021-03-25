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Молодёжь приглашает стать лидерами площадки «Поколение-2030» на КЭФ

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Красноярск
10:10 25 Марта 2021
молодежь, в красноярском крае, красноярск, экономический форум
Автор: Sibnovosti.ru
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Лидером Молодежной площадки может стать молодой специалист научно-образовательного учреждения, представитель некоммерческой организации, академического сообщества, эксперт в сфере экономики, бизнеса, цифрового образования или космического развития. Участники формируются по двум категориям: «Лидер» и «Гость». По результатам конкурса будет выбран 21 человек для участия в категории «Лидер». 

Потенциальные лидеры Молодежной площадки должны указать при регистрации информацию о своем проекте, который они хотят разработать или представить в рамках молодежной программы КЭФ. Заявки для участия принимаются до 31 марта 2021 года на сайте pokolenie2030.ru.

Участники-лидеры начнут работу в Красноярске за неделю до начала Молодежной площадки и в рамках недельной форсайт-сессии разработают проекты и сформулируют предложения, способствующие технологическому развитию страны в сфере экономики, образования и градостроительства.

Гостями «Поколения-2030» станут более тысячи молодых IT-специалистов, дизайнеров, аналитиков, управленцев и активистов из разных регионов России, объединенных идеей развития цифрового пространства. Чтобы стать гостем, необходимо поделиться контактными данными, написать мотивационное письмо и сделать публикацию в социальных сетях о Молодежной площадке. Срок приема заявок – 5 апреля 2021 года.

Отметим, в этом году Молодежная площадка КЭФ будет работать в смешанном формате: на онлайн- и офлайн площадках пройдут экспертные сессии, воркшопы, панельные дискуссии, посвященные трем направлениям форума: цифровой город, цифровое образование, цифровой бизнес.

Вопросы, касающиеся участия в Молодежной площадке «Поколение-2030», можно задать на официальных страницах мероприятия в ВКонтакте и в Instagram. Также ежедневно с 09:00 до 21:00 работает call-центр, телефон: +7 (923) 290-20-30.

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