"Единая Россия" провела пресс-конференцию, посвященную предварительному голосованию

В среду, 24 марта, в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» состоялась пресс-конференция, посвященная старту предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания и Государственной Думы. Секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко и представители регионального организационного комитета по проведению ПГ рассказали журналистам об общих правилах процедуры и условиях участия в ней.

Электронное голосование на предварительном голосовании «Единой России» согласно решению Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» пройдет с 24 по 30 мая. Стать участником в качестве кандидата может любой гражданин России, наделенный избирательным правом. Единственное ограничение – он не может являться членом другой политической партии. А для появления новых лиц в составе партийной команды запущен проект «ПолитСтартап», ориентированный на молодежь до 35 лет.

«Решение о выдвижении кандидатов на любой уровень выборов «Единая Россия» принимает только по итогам предварительного партийного голосования, когда в отношении всех претендентов на выдвижение имеет возможность высказаться непосредственно избиратель. Для нас это гарантия, что называется, высокого профессионального уровня наших кандидатов, высокого уровня поддержки жителей. И, как следствие, высокого результата, которого мы достигаем уже в ходе избирательной кампании. Одновременно с этим у нас решается такая важная партийная задача, как обновление нашего кадрового резерва. И, что не менее важно, в результате предварительного голосования мы формируем для себя реальную предвыборную повестку. То, что принято называть политической программой, создается в результате работы наших кандидатов с избирателями, которые представляют конкретные среды, трудовые коллективы, территории края… И независимо от того, победил кандидат или нет, ту работу, которую он провел в ходе предварительного голосования, общаясь с избирателями, получая от них обратную связь, мы кладем в основу нашей предвыборной программы», - отметил Алексей Додатко.

Член регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования, заместитель координатора КРО ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Дарья Слизевская подчеркнула важность участия представителей общественных организаций в проведении ПГ.

«В организации предварительного голосования мы принимаем непосредственное участие как члены оргкомитета, чтобы проследить за чистотой процедуры, за соответствием документов всем нормам и требованиям. Также мы надеемся, что сами волонтеры тоже попробуют свои силы в политике, потому что у наших добровольцев много интересных идей, проектов, которые нужно развивать и поддерживать. И те активисты, которые захотят на законодательном уровне защищать интересы волонтерского сообщества, могли бы в этом очень помочь», - отметила она.

Главный специалист по правовым вопросам Красноярского регионального отделения "Единой России" Максим Зверев сообщил, что с 15 марта стартовал приём документов от кандидатов, желающих стать депутатами Госдумы. И уже есть заявки, как от действующих политиков, так и от новичков. А с 19 марта можно зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании в краевой парламент. До 29 апреля документы принимают в краевом отделении партии, также можно подать документы через сайт предварительного голосования. После чего наступает агитационный период. До 14 мая все кандидаты должны разместить на сайте по два видеообращения – презентацию и предвыборную программу.

«Кандидаты в кандидаты» на выборах депутатов Законодательного собрания и Госдумы в обязательном порядке должны будут разместить на сайте предварительного голосования не менее двух видеообращений по предложенной тематике. В видеообращениях участники ПГ представят свои предвыборные программы и обозначат основные направления своей дальнейшей работы как потенциальные кандидаты от партии. Документы по процедуре предварительного голосования размещаются на сайте Красноярского регионального отделения партии и на портале pg.er.ru», - сообщил Максим Зверев.

Зарегистрироваться на платформе в качестве выборщика можно, подтвердив свою личность через портал Госуслуг. Главное условие – человек должен быть зарегистрирован в Красноярском крае. В зависимости от прописки будут предложены четыре вида бюллетеней. Проголосовать можно за кандидатов только своего округа.

Напомним, 19 сентября 2021 года, в единый день голосования, состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края по 22-м одномандатным и двум двухмандатным округам. Также для голосования по списку «Единой России» будут сформированы 22 региональные группы. В этот же день пройдут выборы в Государственную Думу. Жителям края предстоит выбрать депутатов федерального парламента по 4 одномандатным округам и по списку партии.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»