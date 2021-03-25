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На проспекте Мира хотят открыть еще 19 кафе

Главная Общество
Красноярск
10:00 25 Марта 2021
парк, красноярск, кафе, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На проспекте Мира совсем скоро могут появиться 19 новых кафе. Городские власти ведут переговоры с бизнесменами о воплощении этой задумки в жизнь. Кафе хотят разметитесь на участке от ул. Перенсона до Диктатуры Пролетариата. Планируется воплотить в жизнь летние форматы, которые будут работать с мая по сентябрь. Бизнес пока думает, как сделать эту идею прибыльной.

Напомним, что ранее глава города Сергей Еремин предложил сделать часть проспекта Мира пешеходной. Один из кварталов предлагают перекрывать для машин на выходные. Красноярцы в соцсетях поддержали идею мэра.

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