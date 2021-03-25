Жители Дивногорска тоже будут платить за тепло по факту

Дивногорск пополнит список городов Красноярского края, жители которых платят за тепло в квартирах по факту. С нового отопительного сезона теплоэнергетики будут производить начисления только в период, когда батареи горячие - с сентября по май. В летние месяцы, когда отопление в квартиры не поступает, в платежках будет пробел.

По такой схеме за отопление платят жители 23 территорий края, из них семь городов – Бородино, Минусинск, Ачинск, Шарыпово, Зеленогорск, Сосновоборск и Красноярск и 16 районов.

«Система оплаты становится прозрачной. Сколько потребили – столько и заплатили, исключая возможность перерасчетов управляющими компаниями, которые не всегда выполнялись добросовестно. Также переход на оплату по факту будет стимулировать к проведению энергоэффективных мероприятий в жилом фонде, которые способствуют экономии тепловой энергии в доме, что напрямую скажется и на уменьшении суммы платежа», - отметил замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов.

Напомним, что красноярцы недовольны новой системой. Из-за холодной зимы и перераспределения платежей на более короткий период, у многих горожан суммы в платежках выросли в несколько раз. Власти сообщили, что можно получить рассрочку.