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Жители Дивногорска тоже будут платить за тепло по факту

Главная Общество
Красноярск
09:00 25 Марта 2021
общество, тепло, теплоснабжение, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дивногорск пополнит список городов Красноярского края, жители которых платят за тепло в квартирах по факту. С нового отопительного сезона теплоэнергетики будут производить начисления только в период, когда батареи горячие - с сентября по май. В летние месяцы, когда отопление в квартиры не поступает, в платежках будет пробел.

По такой схеме за отопление платят жители 23 территорий края, из них семь городов – Бородино, Минусинск, Ачинск, Шарыпово, Зеленогорск, Сосновоборск и Красноярск и 16 районов.

«Система оплаты становится прозрачной. Сколько потребили – столько и заплатили, исключая возможность перерасчетов управляющими компаниями, которые не всегда выполнялись добросовестно. Также переход на оплату по факту будет стимулировать к проведению энергоэффективных мероприятий в жилом фонде, которые способствуют экономии тепловой энергии в доме, что напрямую скажется и на уменьшении суммы платежа», - отметил замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов.

Напомним, что красноярцы недовольны новой системой. Из-за холодной зимы и перераспределения платежей на более короткий период, у многих горожан суммы в платежках выросли в несколько раз. Власти сообщили, что можно получить рассрочку.

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