Водители массово теряют колеса в яме на ул. Грунтовой

Автомобилисты предупреждают об опасной яме на ул. Грунтовой в Красноярске. Водители массово теряют колеса в огромной выбоине. По сообщениям очевидцев, накануне только за один час повреждения получили семь автомобилей. Заявка на устранение ямы передана в службу 005.

Отметим, что пока в городе окончательно не установились плюсовые температуры, дороги ремонтируют методом «литой асфальт» - это дорогая и не долговечная технология. Полноценный ямочный ремонт в городе начнется с приходом тепла.

Ранее водители предупреждали о большой яме на ул. Мечникова, 50, а также в проезде около БКЗ – там автомобили тоже массово оставались без колес. Эту яму уже отремонтировали.