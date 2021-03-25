25 марта
Красноярск
погода -1 °C
76.15
 
€ 90.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Водители массово теряют колеса в яме на ул. Грунтовой

Главная Общество
Красноярск
08:45 25 Марта 2021
колеса, автомобиль, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Автомобилисты предупреждают об опасной яме на ул. Грунтовой в Красноярске. Водители массово теряют колеса в огромной выбоине. По сообщениям очевидцев, накануне только за один час повреждения получили семь автомобилей. Заявка на устранение ямы передана в службу 005.

Отметим, что пока в городе окончательно не установились плюсовые температуры, дороги ремонтируют методом «литой асфальт» - это дорогая и не долговечная технология. Полноценный ямочный ремонт в городе начнется с приходом тепла.

Ранее водители предупреждали о большой яме на ул. Мечникова, 50, а также в проезде около БКЗ – там автомобили тоже массово оставались без колес. Эту яму уже отремонтировали.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Дивногорска тоже будут платить за тепло по факту

Жители Дивногорска тоже будут платить за тепло по факту

25 Марта 2021 г.
Начисления будут производить только в период, когда батареи горячие
Новости Красноярска: Экс-министр экологии и природных ресурсов Елена Вавилова получила условный срок за махинации с лесом

Экс-министр экологии и природных ресурсов Елена Вавилова получила условный срок за махинации с лесом

25 Марта 2021 г.
Еще она потеряла право занимать должности в структурах государственной власти на три года
Новости Красноярска: "Единая Россия" провела пресс-конференцию, посвященную предварительному голосованию

"Единая Россия" провела пресс-конференцию, посвященную предварительному голосованию

25 Марта 2021 г.
Жителям края предстоит выбрать депутатов федерального парламента
Новости Красноярска: Тарифы на проезд в автобусах Красноярска не должны повыситься до конца года

Тарифы на проезд в автобусах Красноярска не должны повыситься до конца года

24 Марта 2021 г.
Никто из перевозчиков не предоставил обоснование повышения
Новости Красноярска: «Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике»: Сергей Еремин о смене городов на купюрах

«Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике»: Сергей Еремин о смене городов на купюрах

24 Марта 2021 г.
Мэр города призывает красноярцев не унывать по этому поводу
Новости Красноярска: САТП заплатит штраф за сброс снега с Николаевского моста в Енисей

САТП заплатит штраф за сброс снега с Николаевского моста в Енисей

24 Марта 2021 г.
Предприятие признано виновным в нарушении правил охраны водных объектов
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Один человек погиб в результате пожара в социальном центре в Манском районе

Один человек погиб в результате пожара в социальном центре в Манском районе

23 Марта 2021 г.
Центр располагается в трехэтажном частном жилом доме
Новости Красноярска: Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

23 Марта 2021 г.
Уголовное дело экс-начальника отделения почтовой связи рассмотрит Ленинский райсуд
Новости Красноярска: В кассах стадиона «Енисей» в одни руки продавали по 20-30 билетов на чемпионат России по бенди

В кассах стадиона «Енисей» в одни руки продавали по 20-30 билетов на чемпионат России по бенди

20 Марта 2021 г.
На это пожаловались болельщики
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru