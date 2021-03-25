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Экс-министр экологии и природных ресурсов Елена Вавилова получила условный срок за махинации с лесом

Главная Общество
Красноярск
08:30 25 Марта 2021
лес, вырубка, мошенничество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Центральный районный суд Красноярска вынес приговор экс-министру экологии и природных ресурсов Елене Вавиловой, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Действия чиновницы привели к тому, что край потерял более 69 тысяч кубометров леса, на площади 450 гектаров – эти насаждения сначала были незаконно переданы предприятию «Красноярсклес», а затем проданы третьим лицам.

«В целях достижения высоких показателей эффективности деятельности возглавляемого ей министерства, незаконно предоставила подконтрольному министерству государственному предприятию Красноярского края «Красноярсклес» лесные насаждения на территории региона под видом обеспечения государственных нужд. В последующем указанные насаждения были проданы третьим лицам для заготовки древесины без заключения договоров аренды лесных участков, а вырученные средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд приговорил Вавилову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, она лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 3 года.

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