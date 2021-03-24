Тарифы на проезд в автобусах Красноярска не должны повыситься до конца года

Повышение тарифов на проезд в автобусах в Красноярске в этом году, вероятнее всего, не состоится. Пока никто из перевозчиков не предоставил обоснования повышения цен в министерство тарифной политики, а таких должно быть не менее 51% от всех автобусников, работающих в городе.

«Есть определенный порядок по изменению тарифа. Да, тяжелая экономическая ситуация 2020 года. Многие предприятия коммерческие в нее попали, многие закрылись. На сегодняшний день никакие бумаги по повышению тарифов никуда не подавались», — заявил в эфире программы «Метро» на радиостанции «Красноярск-Главный» руководитель департамента транспорта Игорь Манченко.

Разговоры о необходимости пересмотреть тариф сразу на 4 рубля появились на прошлой неделе. Перевозчики заявляли, что работают на грани рентабельности. Руководитель транспортного предприятия Константин Кнапнугель заявил радиостанции «Красноярск-Главный», что сбор документов на повышение тарифа для краевой администрации занимает несколько месяцев. Ранее на эту работу у перевозчиков ушло 10 месяцев. Поэтому в ближайшее время красноярцы будут ездить в автобусах по старому тарифу:

«Я думаю, даже если мы сейчас куда-нибудь обратимся, вряд ли какое-то изменение тарифа возможно в этом году. Очень трудно прогнозировать. Вы видите, что в городе и в России ситуация меняется кардинально. Мы определенно чувствуем некие проблемы в отрасли».

Напомним, на прошлой неделе учредитель ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края Михаил Омышев заявил, что перевозчики намерены поднять цену за проезд в Красноярске из-за ослабления экономического положения в связи с пандемией – некоторым нечем своевременно платить зарплату.

Фото: Александр Черных