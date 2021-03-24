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«Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике»: Сергей Еремин о смене городов на купюрах

Главная Общество
Красноярск
16:15 24 Марта 2021
мэр, красноярск, общество, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
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Сергей Еремин высказался о смене дизайна купюр. Накануне стало известно, что Центробанк изменит внешний вид денег номиналом 50, 100, 500, 1000 и 5000 тысяч рублей. Это делается с целью повышения степени защиты банкнот. Вместо красноярских достопримечательностей на десятирублевой купюре будет изображен Новосибирск.

«В 2009 году вышли десятирублевые монеты, которые стали более удобными, и наша «десяточка» из обычного платёжного инструмента стала превращаться в интересный сувенир. Мы не столько платили ею, сколько показывали приезжим гостям на фоне изображённых на ней достопримечательностей.

Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике. Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией», — поделился размышлениями на своей странице в Instagram Сергей Еремин.

Кроме того, глава города предложил сделать смену городов на купюрах регулярной. Например, раз в 20 лет.

Фото: Сергей Еремин / Instagram

 

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