«Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике»: Сергей Еремин о смене городов на купюрах

Сергей Еремин высказался о смене дизайна купюр. Накануне стало известно, что Центробанк изменит внешний вид денег номиналом 50, 100, 500, 1000 и 5000 тысяч рублей. Это делается с целью повышения степени защиты банкнот. Вместо красноярских достопримечательностей на десятирублевой купюре будет изображен Новосибирск.

«В 2009 году вышли десятирублевые монеты, которые стали более удобными, и наша «десяточка» из обычного платёжного инструмента стала превращаться в интересный сувенир. Мы не столько платили ею, сколько показывали приезжим гостям на фоне изображённых на ней достопримечательностей.

Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике. Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией», — поделился размышлениями на своей странице в Instagram Сергей Еремин.