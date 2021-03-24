САТП заплатит штраф за сброс снега с Николаевского моста в Енисей

САТП признано виновным в нарушении правил охраны водных объектов: зимой коммунальщики сбрасывали убранный с Николаевского моста снег в Енисей. За этой нарушение административным кодексом предусмотрен штраф в 150-300 тысяч рублей. САТП назначено наказание в виде штрафа в 75 тысяч рублей. Кроме того, для компании предусмотрены санкции в размере 300 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение контракта по уборке снега, заключенного с КРУДОРом.

«Установлено, что МП Красноярска «САТП» при осуществлении уборки улиц нарушило технологию сбора снежных масс, вследствие чего было допущено попадание снега в Енисей. Соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, благоустройстве находится на особом контроле органов прокуратуры края, проверки по данным вопросам продолжаются, об их результатах будет доведено до сведения общественности», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.