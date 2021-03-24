Поверку счетчиков воды просрочили 124 тысячи красноярцев

Красноярцы массово просрочили сроки поверок водосчетчиков. На данный момент процедура не пройдена в квартирах 124 тысяч собственников. В связи с тем, что сроки проведения поверок подходят к концу, горожане массово обращаются за услугой в СГК. Телефон компании в последние дни перегружен из-за большого количества желающих оставить заявку.

«Иногда включается автоответчик: нажатием «1» вы сообщаете о необходимости обратного звонка. Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 по номеру 8(391)257-95-68. Затягивать с поверкой не стоит, потому что это последнее продление, с июня оплата для опоздавших будет по нормативу», - сообщили в пресс-службе СГК.

Сроки проведения поверки водосчетчиков продлены до 31 мая. Дата поверки указана в квитанции на оплату, в мобильном приложении СГК и в личном кабинете на сайте компании.