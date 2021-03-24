Регистраторы общественного транспорта будут фиксировать нарушения ПДД на выделенной полосе

Видеорегистраторы, установленные в городском транспорте Красноярска, будут фиксировать нарушения правил дорожного движения на выделенных полосах. На автобусах и троллейбусах уже разместили специальные наклейки, предупреждающие о фиксации нарушений. Такое решение было принято по инициативе общественной палаты Красноярска.
Видеоматериалы, на которых видно, как автомобилисты нарушают ПДД, будут направлять в ГИБДД для вынесения постановлений.
«Выделенные полосы для общественного транспорта на некоторых участках практически не работают, потому что водители, зная, где установлены камеры, выезжают на полосу для общественного транспорта, создавая помехи и пробки», — пояснил председатель общественной палаты Красноярска Сергей Волков.