Красноярские руководители вызвали большое уважение

Сервис SuperJob провел исследование, касающееся отношения россиян к своим начальникам. Как выяснилось, красноярские руководители являются одними из самых уважаемых в стране.

Опрос проводился с 1 по 19 марта 2021 года среди лиц старше 18 лет, имеющих постоянную работу. В Красноярске, как и в других городах миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), опросили 500 респондентов.

По данным SuperJob, в краевом центре 67% опрошенных сотрудников относятся к руководителю с уважением. Еще 3% - с симпатией, а 1% - и вовсе с любовью. Выше уровень уважения только в Омске и Перми (по 69%). Для сравнения, в Москве такие чувства испытывает только 51% респондентов.

Ненавидит своих начальников 1% красноярцев. Еще 17% среди предложенных вариантов ответа выбрали «равнодушие».

«В 2009 и 2011 годах, когда SuperJob проводил аналогичные исследования, россияне рассказывали о своем уважении к начальнику гораздо реже (40 и 39% соответственно) - за минувшее десятилетие в России стало больше руководителей, которых есть за что уважать», - отметили в SuperJob.

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