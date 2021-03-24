Школьница из Красноярска стала финалисткой онлайн-марафона «Юнкор России»

В творческом марафоне «Юнкор России» российские подростки в течение месяца примеряли роли оператора, ведущего и сценариста. Участники боролись за место главного героя реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим», съемки которого стартуют весной 2021 года.

Завершился креативный онлайн-марафон «Юнкор России». За месяц школьники выполнили пять заданий, которые помогли им раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать жюри готовность к съемкам второго сезона всероссийского сериала «Посмотрим»: юные участники писали синопсис, делали репортаж и видеовизитку, снимали мобильное кино про родные регионы или вдохновляющие профессии.

Перед каждым заданием участники смотрели обучающие мастер-классы от экспертов медиаиндустрии, актеров и журналистов.

Так сценарист, писатель и продюсер Полина Легостаева поделилась опытом в сфере сценарного дела на мастер-классе «Как любой случай, историю или наблюдение перевести на язык кино», эксперт по работе со СМИ Минпросвещения России Рузанна Айрапетян выступила с темой «Блогинг и репортажное мастерство», актер театра и кино, звезда современных сериалов Денис Бузин обучал ребят основам сценической речи, интернет-эксперт Андрей Яблонских – продвижению в интернете, а арт-тренер Валит Султанов рассказал о новом тренде киноиндустрии – вертикальном кино.

Всего до финала дошли 27 ребят. Упорство проявили как самые юные участники, так и старшеклассники, а география конкурса позволила жюри побывать вместе со школьниками в самых разных уголках России от Алтайского края до Кабардино-Балкарской Республики.

«Мы очень рады, что в числе финалистов есть юноши и девушки максимально широкой возрастной группы, постоянно растёт и география марафона. Продолжат свой медиапуть в «России глазами детей» семь школьников, в ближайшие несколько месяцев вы увидите их в кадре, за остальными же финалистами марафона мы будем наблюдать в течение года», – комментирует директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» и продюсер проекта «Россия глазами детей» Колесникова Кристина.

В экспертное жюри вошли представители Группы компаний «Просвещение» и проекта ГЕРОИ, Генеральный директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус, актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Яна Поплавская, Генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков, руководитель проектов АСИ Анастасия Цыбулевская и другие специалисты медиаиндустрии, создатели образовательных и культурных проектов.

Жюри приняло решение не выделять абсолютного победителя соревнования, а дать возможность подросткам проявить себя за время обучения и практической работы в съемочной команде. В финал вошла Александра Труфанова, школьница из Красноярска. В числе других 7 финалистов – Елизавета Крылова из Самары, Виктория Соловьева из Санкт-Петербурга, Марат Тутаев из г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики, Ульяна Середина из Читы, Вадим Новожилов из столицы Заполярья – Мурманска, и Маргарита Андрусенко из Ростова-на-Дону.

Каждый из них пройдет предшествующее съемкам обучение, школу профессионального мастерства, чтобы набраться опыта для полноценной и непростой работы над всероссийским проектом – от создания сценария до выбора локаций и работы в кадре.

«Решение выбрать несколько финалистов, а не победителя, связано с нашим пониманием сложностей предстоящих съемок. Работа над сериалом – это серьезная профессиональная задача, для которой нашим ребятам потребуются и навыки, и силы, и терпение. В ближайшие два месяца всех финалистов ждет образовательный курс, выстроенный с учетом актуальных тенденций киноиндустрии и современных подходов. Во втором сезоне сериала «Посмотрим» зрителей ждет множество нововведений: обновление темы, масштабная интеграция графических элементов, использование блогерских форматов – например, уже знакомого участникам марафона мобильного кино», – отметил Сергей Гуров, основатель проекта ГЕРОИ и автор проекта «Россия глазами детей».

Съемки второго сезона реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим» начнутся в мае 2021 года, участники вновь отправятся в путешествие по России, но в этот раз, чтобы рассказать о внутреннем туризме и современных профессиях.