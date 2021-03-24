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Житель Тасеево пойдет под суд за захват в заложники пятерых детей и их матери

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Красноярск
10:00 24 Марта 2021
происшествия, полиция, заложники, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В суд направлено дело о захвате заложников в селе Тасеево. В октябре 2020 года 25-летний парень поссорился со своей сестрой. Он был пьян, и девушка вызвала полицию. Увидев патрульный автомобиль, молодой человек пришел в ярость и бросил топор в лобовое стекло. В этот момент в машине находился участковый полиции – он получил травмы. После этого парень скрылся, но силовики быстро вычислили, где он находится. Тогда подозреваемый решил шантажировать сотрудников МВД. Он взял в заложники пятерых маленьких детей и их мать, которые в момент прибытия полицейских находились с ним в одном доме. Он угрожал убийством, а от полицейских требовал уехать.

«Четкая и слаженная работа сотрудников Главного следственного управления и ГУ МВД России по Красноярскому краю позволила в кратчайшие сроки освободить заложников и произвести задержание преступника. Кроме того, было установлено, что еще в конце сентября 2020 года указанный обвиняемый угрожал убийством 59-летней матери своей сожительницы», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Обвиняемый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

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