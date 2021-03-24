Объявлена цена субсидируемых билетов из Красноярска в Крым

«Аэрофлот» объявил цену на субсидированные билеты из Красноярска в Крым. Льготный тариф составит 7 тысяч рублей. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Билеты уже в продаже, несмотря на то, что рейсы перевозчик открывает только 2 июня.

«Авиаперевозчик впервые в современной истории начнет осуществлять прямые рейсы в этом направлении», — отметил глава краевого Минтранса.

Льготный тариф доступен красноярцам до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. Также приобрести субсидируемые билеты смогут инвалиды I группы любого возраста, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы. Также льготный билет продадут многодетным семьям.